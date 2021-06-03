30-мм гранатометні постріли ВОГ-17В та ВОГ-17ІН

Україна почне серійний випуск 30-мм гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичних гранатометів типу АГС-17. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

Наразі гранати проходять державні випробування, до кінця року їх збираються прийняти на озброєння та запустити в серійне виробництво на базі українських підприємств.

«Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це — елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи», – сказав міністр оборони Андрій Таран.

Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва та окремих матеріалів хімпромисловості однієї з держав-членів НАТО.

ВОГ-17 – гранатометний постріл калібру 30 мм. Постріл ВОГ-17 розроблений конструкторським бюро «Прилад» наприкінці 1960-х років для стрільби з гранатомета АГС-17. Калібр пострілу – 30 мм, вага – 0,35 кг. Він має площу ураження 70 м² і початкову швидкість гранати – 185 м/с.