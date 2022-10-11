На розгляд ЮНЕСКО передали номінаційне досьє для включення Одеси до Списку всесвітньої спадщини

У вівторок, 11 жовтня, на розгляд ЮНЕСКО передали номінаційний файл «Історичний центр міста-порту Одеси» для включення до Списку всесвітньої спадщини. Про це у Twitter повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Сьогодні номінаційний файл «Історичний центр міста-порту Одеси» офіційно передано на розгляд UNESCO для включення до Списку всесвітньої спадщини. Цінуємо зусилля кожного, спрямовані на те, щоби зробити центр Одеси світовою культурною спадщиною та захистити його від терористів», – написала вона.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників 215-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО ініціювати проведення позачергової сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Він наголосив, що з вирішенням цього питання не можна зволікати.

«Одеса, як і всі інші міста України, є мішенню для російських ударів. Будь ласка, підтримайте Одесу! Покажіть саме на рівні ЮНЕСКО, що російський терор має закінчитися», – зазначив президент.

Він зазначив, що збереження історичного центру Одеси – один із кроків, щоби Росія отримала чіткий сигнал, що «світ не заплющить очі» на знищення української історії, культури й спадщини.