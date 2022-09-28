Депутати Одеської міськради на сесії в середу, 28 вересня, провалили голосування щодо демонтажу та перенесення пам'ятника Катерині II до музею. Водночас на цьому засіданні не було майже половини депутатського складу, пише LIGA.net.

«Я вважаю, що катівниці українського народу не місце в українській Одесі», – сказав у своєму виступі депутат Андрій Вагапов.

Інший депутат Олег Звягін наголосив на тому, що пам'ятник не охороняється, тому має бути перенесений до музею.

У підсумку за демонтаж пам’ятника проголосували лише 17 депутатів, проти – 0, один утримався, проте в сесійній залі були присутні лише 54% депутатів. Таким чином, 21 депутат голосування проігнорував, пише «Думская»

У липні на сайті президента України було підтримано відразу дві петиції про знесення пам'ятника Катерині II в Одесі. Володимир Зеленський відповів, що це компетенція місцевої влади й переадресував їх Одеській міській раді.

У серпні мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника. Однак вже у вересні він змінив позицію, сказавши, що виступає саме проти «варварського знесення» і виступає за те, щоб демонтувати його цивілізовано – наприклад, перенести у парк Імперського та радянського минулого, створення якого пропонує міська влада.