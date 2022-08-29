11,5-метровий пам'ятник Катерині ІІ в Одесі повторно встановили у 2007 році

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він не підтримує знесення пам’ятника Катерині в місті. Він вважає, що «варто шукати компроміси з РФ». При цьому він назвав Путіна монстром, а Одесу – інтернаціональним, а не проросійським містом.

«Я проти знесення пам’ятників. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені треба також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу», – зазначив Геннадій Труханов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомила «Українська правда».

Він сказав, що Одеса не є проросійським містом. За його словами, це інтернаціональне місто, яке збудували представники понад 120 національностей.

На запитання про те, що станеться у випадку, якщо Україна втратить Крим, він сказав, що необхідно «діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей».

«Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», – заявив Труханов.

Він заявив, що Владімір Путін не мислить як прагматичний політик та є «монстром, породженим радянським режимом», який намагається відбудувати Російську імперію.

«Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з Придністров’ям», – заявив Геннадій Труханов.

У понеділок, 29 серпня, на своїй сторінці у Facebook Труханов категорично заперечив, що виступає за переговори із Росією.

«Цитую російські новинні агенції: «Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з росією». Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Можу лише з задоволенням зазначити, що ЗМІ кремлівських окупантів вдаються до фейків, мета яких очевидна - схилити Україну до переговорів», – написав Геннадій Труханов.

Він вважає, що переговори можливі лише після того, як росіяни залишать територію України.

«Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого – окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги. Усі переговори – після того, як росіяни покинуть нашу землю», – заявив Труханов.

Нагадаємо, що петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі забрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію щодо його знесення.

«Пам'ятник засновникам Одеси» – Катерині II та її сподвижникам — Хосе де Рібасу, Францу де Воллану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову, встановлений в Одесі на Катерининській площі. Висота 11,5 метрів. Уперше був споруджений у 1900 році архітектором Юрієм Дмитренком та скульптором Михайлом Поповим. Демонтований більшовиками у 1920 році. У 2007 році відновили точну копію пам'ятника. Після цього були спроби заборонити його відновлення. Влітку 2017 року Приморський райсуд Одеси визнав незаконним і скасував рішення Одеської міськради про його встановлення. У 2019 році Верховний суд остаточно узаконив пам'ятник Катерині II в Одесі.