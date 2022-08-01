Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію щодо знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Про це йдеться у відповіді президента, яка розміщена на сайті електронних петицій.

«У даному випадку пам’ятник Катерині ІІ («Засновникам Одеси») встановлено відповідно до рішення Одеської міської ради від 4 липня 2007 року № 1401-V «Про комплексну реставрацію та благоустрій Катерининської площі м. Одеси з відтворення її історичного вигляду». З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції», – йдеть в тексті відповіді голови держави.

Президент також вказав, що у листі до Одеської міськради відзначив важливість захисту національних інтересів, опрацювання питань щодо «очищення громадського простору від об’єктів та пам’яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Зазначимо, що відповідна петиція з’явилася на сайті президента 28 червня. Авторка звернення Стефанія Цегельник просила демонтувати пам’ятник російській імператриці, адже та прославилася знищенням Запорізької Січі та поневоленням українців.

«Досить виділяти мільйони гривень на та утримування пам'ятника тій, хто сприяла геноциду українського і кримськотатарського народів, знищила Запорізьку Січ, впровадила політику насильницького зросійщення і диктату чужої культури, перетворивши вільних українців на рабів, затвердивши кріпацтво», – йшлося в тексті петиції.

Авторка звернення вважає, що прославляти поневолювачів у незалежній Україні неприпустимо.

«Місце пам'ятникам тиранам і вбивцям українців – на звалищі», – наголосила ініціаторка звернення.