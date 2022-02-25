Влада України попросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

«В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти», – зазначила вона у своїй заяві про підтримку України, опублікованій у п’ятницю, 25 лютого.

За словами Георгієвої, МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, у тому числі в рамках наявної угоди stand by з невиділеними 2,2 млрд доларів, що залишилися в ній. Георгієва уточнила, що ці обговорення проводяться віддалено за участю співробітників із Вашингтона.

Вона додала, що МВФ також продовжить працювати пліч-о-пліч з Групою Світового банку та іншими партнерами для координації підтримки та забезпечення максимальної вигоди для України.

Нагадаємо, Росія 24 лютого напала на Україну одночасно з кількох напрямків. Усі новини на цю тему читайте тут.