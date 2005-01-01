Україна посіла друге місце за обсягами постачання до ЄС вершкового масла

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 09:285740

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Україна посіла друге місце за обсягами постачання до ЄС вершкового масла
Найбільше масла до ЄС експортує Нова Зеландія

Україна опинилася на другому місці після Нової Зеландії за обсягами постачання до Європейського Союзу вершкового масла. Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська.

«Україна опинилася на другому місці після Нової Зеландії за обсягами постачання в ЄС вершкового масла. У січні-листопаді 2017 року в ЄС було ввезено 2,3 тис. тонн відповідної продукції, при цьому річні обсяги постачання у порівнянні з 2016 роком збільшено майже в сім разів», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За словами Микольської, схожі тенденції спостерігаються і на світовому ринку.

«За даними наших колег з США, в січні-жовтні 2017 року Україна - восьма в світі за обсягами експорту олії з загальним обсягом в 20,8 тис. тонн і річним зростанням в три рази», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, Україна за 5 днів вичерпала квоти на експорт пшениці і кукурудзи (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно)

Раніше Україна за кілька днів повністю вичерпала квоту на постачання меду в Європейський Союз, яка становить 5200 тонн.

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