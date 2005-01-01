Україна вичерпала квоти на постачання кукурудзи і пшениці до країн ЄС

За перші п'ять днів нового року Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році. Про це в понеділок, 15 січня, повідомляє «УкрАгроКонсалт».

Повідомляється, що, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вичерпані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно).

Квота на безмитний експорт ячменю була обрана станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).

Зазначимо, що рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) і кукурудзи (625 тис. тонн).

Раніше повідомлялося, що за перші 10 днів 2018 року Україна повністю вичерпала квоту на безмитні поставки меду, виноградного і яблучного соків у Євросоюз.