Україна позичила 250 млн євро в американської аграрної компанії Cargill
Україна позичає гроші в Cargill впродовж останніх трьох років і винна їй 580 млн доларів
Україна до кінця року залучить кредити від Cargill Financial Services International, Inc. на термін три роки та п'ять років на загальну суму до 250 млн євро. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів від 8 листопада, опублікованій на його сайті.
«На суму кредитів нараховується: процентний дохід за ставкою 5,15% річних за кредитними договорами із терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів; 5,85% річних – за кредитними договорами із терміном погашення через п'ять років», – зазначається у документі.
Згідно з ним, процентний дохід сплачується щоквартально, а дати сплати визначаються у відповідних кредитних договорах.
Остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки та через п'ять років після дати отримання кредитних коштів згідно з умовами відповідних кредитних договорів.
Як зазначає «Інтерфакс-Україна», торік схожу постанову уряд України ухвалив 17 серпня: гранична сума була тією самою, а ставка за трирічним кредитом становила 5,95% річних, за п'ятирічним – 6,85%.
Восени 2019 року уряд також залучив кредити Cargill на суму 250 млн євро, зокрема 100 млн євро терміном на два роки під 5,15% річних та 150 млн – на п'ять років під 6,25% річних.
За даними Міністерства фінансів, борг України перед Cargill на кінець вересня цього року становив 580 млн доларів.
Компанія Cargill працює у галузях сільського господарства, харчової промисловості й управління ризиками. Її штабквартира розташована в американському штаті Міннесота. Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року. Звідси компанія координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами. Загалом компанія має представництва в 70 країнах, а її штат налічує 155 тис. працівників.