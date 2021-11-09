Україна до кінця року залучить кредити від Cargill Financial Services International, Inc. на термін три роки та п'ять років на загальну суму до 250 млн євро. Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету міністрів від 8 листопада, опублікованій на його сайті.

«На суму кредитів нараховується: процентний дохід за ставкою 5,15% річних за кредитними договорами із терміном погашення через три роки після дати отримання кредитних коштів; 5,85% річних – за кредитними договорами із терміном погашення через п'ять років», – зазначається у документі.

Згідно з ним, процентний дохід сплачується щоквартально, а дати сплати визначаються у відповідних кредитних договорах.

Остаточне погашення кредитів здійснюється через три роки та через п'ять років після дати отримання кредитних коштів згідно з умовами відповідних кредитних договорів.

Як зазначає «Інтерфакс-Україна», торік схожу постанову уряд України ухвалив 17 серпня: гранична сума була тією самою, а ставка за трирічним кредитом становила 5,95% річних, за п'ятирічним – 6,85%.

Восени 2019 року уряд також залучив кредити Cargill на суму 250 млн євро, зокрема 100 млн євро терміном на два роки під 5,15% річних та 150 млн – на п'ять років під 6,25% річних.

За даними Міністерства фінансів, борг України перед Cargill на кінець вересня цього року становив 580 млн доларів.

Компанія Cargill працює у галузях сільського господарства, харчової промисловості й управління ризиками. Її штабквартира розташована в американському штаті Міннесота. Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року. Звідси компанія координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, паливо-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами. Загалом компанія має представництва в 70 країнах, а її штат налічує 155 тис. працівників.