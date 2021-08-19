Судно має 8 науково-дослідних лабораторій і спеціалізується на дослідженнях океану

Україна 19 серпня придбала британський криголам «Джеймс Кларк Росс» для антарктичних експедицій. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Після переоформлення документів судно під українським прапором вирушить із Данії, де зараз базується до України. Криголам має прийти до Одеси на початку осені цього року.

«Останні 20 років в України не було власного криголама для антарктичних досліджень, що значно обмежувало нашу роботу. Також з цим судном Україна має амбіції проводити масштабні дослідження Південного океану і, за можливості, з часом розпочати дослідження в Арктиці», – зазначив директор центру Євген Дикий.

Криголам «Джеймс Кларк Росс» спустили на воду у 1990 році. Судно назване на честь британського військового моряка та дослідника, який у XIX столітті здійснив найбільшу для свого часу експедицію в Антарктику, а пізніше брав участь у пошуках зниклої експедиції Франкліна в Арктиці.

Упродовж 30 років він був платформою для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Він брав участь у першому міжнародному дослідженні оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану.

Саме цей криголам привіз першу українську антарктичну експедицію у 1996 році. З новим судном українські полярники будуть займатися океанографічними дослідженням та вивчатимуть зміни клімату у полярних регіонах. Українські фахівці повідомляли, що флагман ще придатний до експлуатації протягом наступних 20-25 років.

На сайті британської антарктичної експедиції можна потрапити на віртуальну експедицію криголамом.