Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба Мінекономіки.

Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської комісії. Це важливий крок до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників.

«Йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу», – зазначають у міністерстві.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що крім законодавчої сумісності українських систем з європейськими стандартами, для ефективного зіставлення вакансій та резюме має бути відповідна технічна сумісність.

«Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES», – додала вона.

Станом на жовтень 2024 року EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу й містить понад 4 млн вакансій. Наразі Україна зосередить свою увагу на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії, адже є низка питань, які потребують ретельного дослідження, серед яких:

відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам,

роль посередників на ринку праці,

охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів.

Відзначимо, згідно з дослідженням порталу OLX Робота, проведеному в серпні 2024 року, 55% роботодавців в Україні заявили про кризу на ринку праці – підприємства не можуть знайти працівників. Менші навіть змушені закриватися – немає кому працювати.