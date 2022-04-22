Україна просить заборонити купувати, імпортувати, передавати та транспортувати енергетичні товари з РФ

Україна звернулася до Секретаріату Енергоспівтовариства, Європейського Союзу та країн учасниць Договору про Енерготовариство з пропозицію про запровадження заборони на імпорт енергоресурсів з Росії. Копію звернення у п’ятницю, 22 квітня, на своїй сторінці у Facebook оприлюднила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, Україна скористалася головуванням в Європейському Енергетичному Співтоваристві і внесла на розгляд відповідну законодавчу пропозицію.

«Україна ставить перед ЄС та таким країнами як Грузія та Сербія амбітне, але цілком можливе для реалізації завдання, щодо припинення фінансування каральної поліції, силових служб, державної машини та інструментів пропаганди РФ. Ця законодавча ініціатива дозволить перевести дискусію про енергетичне ембарго із загальних фраз і обіцянок в площину прийняття формального рішення», – зазначила Зеркаль.

Йдеться про запровадження заборони на купівлю, імпорт, передачу, та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в РФ.

Зокрема, пропонується:

В якості термінового заходу Україна пропонує ввести ембарго на всі російські енергоносії, які можна легко замінити. Повинні бути заборонені всі поставки морським, залізничним та автомобільним транспортом (вугілля, танкерна нафта, паливо та LNG).

У короткостроковій перспективі пропонується оголосити ембарго на російську трубопровідну нафту, що має набути чинності через 6-9 місяців, коли країни зможуть переналаштувати свої ринки.

Запровадити фінансові обмеження на розрахунки щодо постачання газу з Росії. Зокрема, запровадити спеціальні рахунки для накопичення всіх коштів від продажу російського трубопровідного газу.

«У таких санкціях "іранського" або "іракського" типу газ має бути пропущено, але платежі мають зберігатись на депозитному рахунку в ЄС. Такі платежі можуть бути звільнені в обмін на виконання Росією певних умов безпеки», – пояснила Зеркаль.

За її словами, альтернативою може стати запровадження спеціального мита на російські енергоносії, що зменшить надходження від їхнього продажу до визначеного Європейською комісією рівня.

Звернення до Секретаріату Енергоспівтовариства, ЄС та країн-учасниць Договору про Енерготовариство