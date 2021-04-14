Україна пройшла пік виявлення нових випадків захворювань на коронавірус. Однак, за летальними випадками піковий період ще не подолано. Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації України за 7-13 квітня від Національної академії наук.

«Динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження», – йдеться в повідомленні.

Вчені прогнозують, що зниження смертності від коронавірусу можна очікувати вже з наступного тижня.

Водночас Україна проходить піковий період за кількістю госпіталізацій – вона почала повільно знижуватись, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає.

Так, кількість пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) зросла на 9%, а число хворих у відділеннях інтенсивної терапії збільшилося на 5%. Поліпшення госпітальної динаміки може покращитися через два тижні, прогнозують вчені.

Незважаючи на це, науковці зазначають, що зниження кількості нових виявлень коронавірусної хвороби відбувається в більш ніж половині областей України.

Нагадаємо, що 13 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вже досягла піку третьої хвилі захворюваності на Covid-19, тому ситуація почала поступово стабілізуватися.