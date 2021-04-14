Вчені почали випробовувати поєднання першої та другої доз вакцини проти коронавірусу різними препаратами – зараз науковці намагаються комбінувати препарати Moderna та Novavax. Про це пише Daily Mail.

Наразі британський медичний регулятор вимагає робити перше і друге щеплення одним і тим же препаратом – або AstraZeneca, або Pfizer, або Moderna.

Але експерти Оксфордського університету перевіряють, чи може чергування вакцин для других доз посилити захист імунної системи від коронавірусу.

Тисяча добровольців буде залучена до тестування комбінацій, включаючи вакцини, виготовлені Moderna та Novavax.

Експерти припускають, що змішування щеплень навряд чи може бути небезпечним, та передбачають підвищення ефективності змішування вакцин.

Після побоювань тромбозів від щеплень препаратом AstraZeneca Франція схвалила надання реципієнтам альтернативної другої дози. Німеччина зробила такий же крок для молодших 60 років.

Проте поки не будуть зібрані наукові докази, не можна стверджувати, що міксування вакцин є дієвим і безпечним.

Як справи з вакцинацією від коронавірусу у світі

Вакцинація від коронавірусу триває ще з грудня минулого року. Станом на 12 берзня у світі зроблено понад 800 млн щеплень. Поки що найбільший попит у світі мають 6 препаратів – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnosn, Sinovac, Novavax.

Ці вакцини мають різні механізми дії. Pfizer-BioNTech та Moderna – це так звані РНК (мРНК)-вакцини, які використовують частину генетичного коду вірусу. Замість того, щоб вводити в організм слабкий або неактивний антиген, вони вчать клітини організму виробляти «протеїн шипів коронавірусу». Це спонукає імунну систему утворювати антитіла для боротьби з вірусом.

Вакцина Oxford-AstraZeneca – це так звана вірусно-векторна вакцина. Вчені модифікували версію звичайного респіраторного вірусу, яким заражаються шимпанзе, та додали частину генетичного коду коронавірусу.

Попри хороші темпи вакцинації, майже половина з них припадає лише на кілька країн. Також варто врахувати те, що деякі країни значно відірвались у відсотковому співвідношенні вакцинованого населення. Для прикладу, якщо в Україні вакцинація тільки почалась – Ізраль вже щепив понад 70% населення.

ВООЗ ще в січні закликала розвинені країни сповільнити кампанію з вакцинації, щоб препарату вистачило менш заможним країнам – сама суть глобальної вакцинації полягає в тому, щоб одночасно охопити нею якомога більше країн.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я погодила план компенсації збитків, завданих вакциною проти Covid-19 для 92 бідних країн-учасниць глобальної програми COVAX.

За прогнозами науковців, пандемія коронавірусу завершиться на початку наступного року. ВООЗ переконана, що перемогти пандемію коронавірусу цьогоріч не вдасться, але ефективна вакцинація зможе впоратися з найгіршими її наслідками – смертями і госпіталізаціями.