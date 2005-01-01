Україна сьогодні візьме участь у всесвітній акції «Година Землі»

Це щорічна міжнародна подія, започаткована Всесвітнім фондом природи

24 березні світове співтовариство проводить акцію «Година Землі», яка щороку в останню суботу березня об’єднує всіх, кому небайдуже майбутнє планети. О 20:30 мільйони людей по всьому світу на годину символічно вимикають світло в домівках та на робочих місцях, беручи на себе зобов’язання піклуватися про природу щодня, повідомляє «Укрінформ».

«Година Землі» була започаткована в Сіднеї (Австралія) у 2007 році, тоді понад 2 млн приватних будинків та організацій одночасно вимкнули світло на одну годину. Вже через рік до цієї ініціативи долучилися понад 100 мільйонів людей у 35 країнах світу.

Разом з тим, вже традиційно ця подія супроводжується виключенням світла і підсвітки і кількох споруд світового значення, як Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку, Тріумфальної арки у Парижі, Оперного театру у Сіднеї тощо. У 2017 році понад 12 тисяч місцевих та національних визначних споруд вимкнули світло під час Години Землі.

Україна долучилася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Цьогоріч 33 міста приєднались до «Години Землі». Повний перелік міст та план заходів в в Україні оприлюднено на офіційному сайті Всесвітнього фонду природи WWF в Україні.

«Дякуємо всім за підтримку Години Землі! Дізнайтеся, які події відбудуться в Україні в рамках Години Землі 2018 у вашому місті!», - повідомляють на сайті організації.

У Львові під час акції «Година Землі» вимкнуть освітлення на Ратуші, телевежі, Соборі св. Юра, костелі Івана Хрестителя, церкві Миколая та на Латинському катедральному соборі. Львівська мерія також закликає мешканців міста долучитися до екологічної акції і вимкнути на годину світло на роботі або вдома.

Серед інших відомих українських споруд та пам’яток, які раніше опинялися на одну годину у темряві — Хрещатик, Софійський та Михайлівський собори, Києво-Печерська лавра у Києві, Театр опери та балету в Одесі, Свято-Успенський собор в Полтаві, Тернопільський та Луцький замки та багато інших.

Година Землі - міжнародний природоохоронний рух, започаткований WWF, в рамках якого останньої або передостанньої суботи березня організація закликає людей, організації та комерційні установи символічно вимкнути необов'язкове освітлення та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети.