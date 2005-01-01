Синоптики остаточно розвінчали прогнози львівських бабачих про ранню весну

У природи поганої погоди, кажуть, не буває. Але коли сніг лежить 22 березня і стовпчик термометра геть не підіймається вище нуля – все вказує на те, що до Великодня чекати тепла не варто. А ще саме цими вихідними нас чекає перехід з зимового на літній час, на годину вперед. Та попри примхи погоди, львівські школярі таки зустрічали весну.

Зустріч весни відбудеться за будь-якої погоди. Традиційна атракція в Шевченківському гаї цього року майже по коліна в снігу.

«Мені набридла зима, тому що не можна довго гуляти. Хочу вже зняти шапки і куртки», – каже школяр Ілля.

Через мінус надворі і засніжені галявини, усі весняні активності перенесли в приміщення. Замість масових гулянь на свіжому повітрі – скорочена програма. В чоботах, майже довкола гори із курток, але школярі таки водили веснянки. Організатори кажуть: такої зустрічі весни не пам'ятають.

«Ми організовували майстер-класи просто неба, було ігрове дійство на галявинах. На сніг ми не попадали. А цього року через погоду нам довелось змінити формат свята», – розповіла координаторка акції Аня Куришко.

Свого часу ранню весну насвистіли львівські бабачихи Марусі. Після своїх прогнозів вони знову лягли у сплячку. З десяти разів львівські бабаки помилились лише двічі, кажуть в еколого-натуралістичному центрі. Чи здурили цьогоріч – поки що говорити зарано.

«Я нагадую, що ми говорили на Стрітення про те, що тепло має прийти в кінці березня. Через шість тижнів. По термінах ми вкладаємось в кінець березня», – каже директор міського еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

Поки пухнасті синоптики сплять, у метеослужбі підтверджують, що потепління очікують наступного тижня. Але зовсім не суттєвого. Вночі з мінусом. І ще не факт, що це останні снігопади.

«Тепла, ясна сонячна погода буде кілька днів. Десь по 26 число. І в кінці місяця знову зміна погодних умов може привести до, можливо, навіть і снігу», – зазначила у коментарі Zaxid.net синоптикиня львівського Гідрометеоцентру Олена Смалюх.

Якою буде погода на початку квітня, синоптики ще не беруться прогнозувати. Тільки пригадують, востаннє Львів рясно засипало снігом в цей час п’ять років тому. Тоді погодній апокаліпсис був куди більший.