Під час «Години Землі» у Львові вимкнуть підсвітку Ратуші та чотирьох церков

Під час акції «Година Землі» у Львові вимкнуть освітлення на Ратуші, телевежі, Соборі св. Юра, костелі Івана Хрестителя, церкві Миколая та на Латинському катедральному соборі. Львівська мерія також закликає мешканців міста долучитися до екологічної акції і вимкнути на годину світло на роботі чи вдома.

«У Львові від 20:30 до 21:30 шість великих об’єктів, які завжди підсвічуються, згаснуть. Мова йде про Ратушу, Собор св. Юра, вежу на Високому замку, а також три великі церкви – костел Івана Хрестителя, церкву Миколая і Катедру. Також я звертаюсь і закликаю кожному зробити невеличкий крок: вимкнути освітлення в офісі, квартирі чи іншій локації. Питання стоїть не в тому, зробити це чи не зробити, а в тому, що воно нам дасть. А насправді воно дає нам змогу зберегти ресурси, а також показати, що у нас є розуміння, що природу потрібно берегти», – заявив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка.

Додамо, що першу «Годину Землі» провели о 2007 році. У 2008 році вона стала глобальною, а із 2009 року до акції долучається Львів. У рамках «Години Землі» у місті на годину вимикають освітлення відомих споруд і щороку їх кількість збільшується.