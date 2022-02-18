Анджей Дуда підтримав євроатлантичні прагнення України

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна «здала свій іспит» у прагенні євроатлантичної інтеграції, а нинішня політична ситуація – насамперед є іспитом для західної спільноти. Про це Дуда написав у колонці для німецького видання Die Welt, повідомляє «Європейська правда».

Анджей Дуда переконаний, що Україна та її народ в останні дні ще чіткіше довели, що вони хочуть бути демократичними, поважати спільні цінності та бути частиною Заходу.

«Для цього Україна готова йти на жертви, йде на жертви та проводить необхідні реформи. Вона готова за це боротися. Вона склала свій іспит», – зазначив польський президент.

За його словами, сьогодні саме західний світ проходить тест на довіру, який має визначити, чи дійсно його цінності щось значать.

«Оскільки, якщо Україною та її прагненнями пожертвують заради спокою, економічних інтересів чи політичних амбіцій, це буде серйозним ударом не лише для українського суспільства, а й для західної спільноти загалом», – переконаний Анджей Дуда.

На думку Дуди, єдність та спільна і рішуча позиція щодо Росії є важливими для всього західного співтовариства і «критично важливо не дозволити себе розділити в ці надзвичайно важкі дні». Водночас, президент Польщі наголосив, що у пошуку дипломатичного виходу з кризи не можна жертвувати західними прагненнями України та намагатися знайти рішення за спиною України.