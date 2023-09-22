Зеленський і Трюдо потискають один одному руки після підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, 22 вересня 2023

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю. Церемонія підписання відбулася в Оттаві у п’ятницю, 22 вересня.

«Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлі між Україною та Канадою. Це надає можливість канадським компаніям доступ до ринку України і створить додаткові робочі місця», – сказав Трюдо під час виступу в парламенті.

Як повідомив «Укрінформ», до розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг. Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року. Вона дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. Ще під час укладення оригінальної угоди було домовлено, що в майбутньому її буде розширено на сферу послуг та інвестицій.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 22 вересня перебуває в Канаді. Під час цього візиту Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який надаватиме упродовж трьох років.