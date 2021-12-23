Оператори газотранспортної системи України (ОГТСУ) та Угорщини (FGSZ) уклали угоду про взаємодію стосовно введення з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

Про угоду повідомив глава українського оператора Сергій Макогон 22 грудня. З його слів, вона укладається на тестові три місяці. За цей час Україна і Угорщина планує налаштували всі технічні й операційні процеси, аби продовжити її дію з квітня 2022.

Угода дозволить фізично транспортувати щодобово до 8 млн куб. м газу з Угорщини до України, зазначає Макогон. Так, загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн м3 на добу.

Нагадаємо, що російський «Газпром» з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Саме в цей день вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд м3 на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через «Турецький потік».

Уряд Угорщини і «Газпром» підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов за 10 років) 27 вересня. Згідно з контрактом, «Газпром» постачатиме до Угорщини 4,5 млрд м3 газу на рік: 3,5 млрд м3 через Сербію (газопроводом Турецький потік) і 1 млрд м3 – через Австрію.

Міністерство закордонних справ України заявило, що здивовані і розчаровані рішенням Угорщини підписати контракт з Газпромом про постачання газу в обхід України.