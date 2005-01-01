Україна торік збільшила експорт печериць у 12 разів

В Україні експорт печериць набагато більший за імпорт

У 2017 році Україна експортувала 533 тонни печериць на 480 тис. доларів, що у 12,5 рази більше від торішніх показників. Про це інформує прес-служба Мінагрополітики.

Найбільшими покупцями за цією групою торік були Молдова (443 т на $382 тис.), Білорусь (85,4 т на $87,1 тис.) та Румунія (1 т на $1,5 тис.).

Також українські печериці постачалися до Ізраїлю, Грузії, Кувейту, Австрії, Панами, Словаччини, Туреччини та інших країн.

Водночас 2016 року зовнішні ринки було поставлено 42,6 т грибів на $37,8 тис.

У 2017 році було імпортовано в Україну майже півтонни цих грибів на $0,6 тис., внаслідок чого було сформоване позитивне зовнішньоторговельне сальдо за цією позицією.

Нагадаємо, що торік доходи України від зовнішньої торгівлі плодами і ягодами перевищили 195 млн доларів США, збільшившись майже на третину, порівняно з 2016 роком.