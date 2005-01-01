Україна у співпраці з IRENA прискорить залучення інвестицій у відновлювану енергетику

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 09:053280

До теми

Україна у співпраці з IRENA прискорить залучення інвестицій у відновлювану енергетику
фото ДА Держенергоефективності України
Агентство Держенергоефективності представило останні українські досягнення відновлюваної енергетики на асамблеї IRENA

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук на 8-й сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі (ОАЕ) 13 січня представив останні українські досягнення у відновлюваній енергетиці. Про це повідомили у прес-службі агентства Держенергоефективності.

В оприлюдненому в суботу ввечері пост-релізі агентства наголошується, що понад 1,2 тис. представників з 150 країн світу зібралися на одній платформі світового масштабу, щоб обговорити стратегії розвитку «чистої» енергетики.

Голова українського агентства Держенергоефективності закликав учасників Асамблеї до тісної співпраці з Україною і акцентував увагу на перевагах вітчизняного ринку відновлюваної енергетики. Зокрема, він відзначив, що потенціал розвитку вітроенергетики в Україні - один з найбільших у Східній Європі. Крім того, країна має значні можливості для широкого впровадження проектів з виробництва енергії з біомаси та відходів.

Як зазначається, після приєднання до IRENA Україна зможе: збільшити «зелені» інвестиції, отримувати дешеві кредити на «зелені» проекти, розробляти спільні механізми фінансування підготовки і впровадження якісних проектів.

Крім стратегій розвитку «чистої» енергетики, учасники форуму також розглянули питання підвищення енергоефективності в різних секторах економіки, в тому числі в промисловості.

До слова, за даними IRENA, у 2013 році в поновлювану енергетику в усьому світі було інвестовано більше $ 1 трлн. На сьогодні створено майже 10 млн нових робочих місць у цій сфері. Президентом нинішньої сесії Асамблеї обрали Уругвай, що вражає своїми успіхами у відновлюваній енергетиці. Так, у 2017 році в Уругваї з поновлюваних джерел енергії згенеровано понад 90% електроенергії, з яких 35% - завдяки вітроелектростанціям.

Нагадаємо, 10 травня 2016 року президент України Петро Порошенко своїм указом визнав за доцільне приєднання України до cтатуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). 5 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до статуту агентства з відновлювальних джерел енергії IRENA 254 голосами. Потім Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підписав відповідний документ про приєднання України до IRENA.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Україна отримала доступ до міжнародних кредитів на використання відновлюваних джерел енергії ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук