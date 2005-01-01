Україна у співпраці з IRENA прискорить залучення інвестицій у відновлювану енергетику

Агентство Держенергоефективності представило останні українські досягнення відновлюваної енергетики на асамблеї IRENA

Голова Держенергоефективності Сергій Савчук на 8-й сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA в Абу-Дабі (ОАЕ) 13 січня представив останні українські досягнення у відновлюваній енергетиці. Про це повідомили у прес-службі агентства Держенергоефективності.

В оприлюдненому в суботу ввечері пост-релізі агентства наголошується, що понад 1,2 тис. представників з 150 країн світу зібралися на одній платформі світового масштабу, щоб обговорити стратегії розвитку «чистої» енергетики.

Голова українського агентства Держенергоефективності закликав учасників Асамблеї до тісної співпраці з Україною і акцентував увагу на перевагах вітчизняного ринку відновлюваної енергетики. Зокрема, він відзначив, що потенціал розвитку вітроенергетики в Україні - один з найбільших у Східній Європі. Крім того, країна має значні можливості для широкого впровадження проектів з виробництва енергії з біомаси та відходів.

Як зазначається, після приєднання до IRENA Україна зможе: збільшити «зелені» інвестиції, отримувати дешеві кредити на «зелені» проекти, розробляти спільні механізми фінансування підготовки і впровадження якісних проектів.

Крім стратегій розвитку «чистої» енергетики, учасники форуму також розглянули питання підвищення енергоефективності в різних секторах економіки, в тому числі в промисловості.

До слова, за даними IRENA, у 2013 році в поновлювану енергетику в усьому світі було інвестовано більше $ 1 трлн. На сьогодні створено майже 10 млн нових робочих місць у цій сфері. Президентом нинішньої сесії Асамблеї обрали Уругвай, що вражає своїми успіхами у відновлюваній енергетиці. Так, у 2017 році в Уругваї з поновлюваних джерел енергії згенеровано понад 90% електроенергії, з яких 35% - завдяки вітроелектростанціям.

Нагадаємо, 10 травня 2016 року президент України Петро Порошенко своїм указом визнав за доцільне приєднання України до cтатуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). 5 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до статуту агентства з відновлювальних джерел енергії IRENA 254 голосами. Потім Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підписав відповідний документ про приєднання України до IRENA.