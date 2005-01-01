Україна отримала доступ до міжнародних кредитів на використання відновлюваних джерел енергії

Набув чинності закон про приєднання до статуту агентства з відновлювальних джерел енергії IRENA

В Україні набув чинності закон №2222-VІІІ «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)». Документ опублікували у «Голосі України» 28 грудня 2017 року.

Очікується, що членство України в агентстві IRENA (International Renewable Energy Agency) дозволить звертатися до фонду АDFD щодо отримання пільгових кредитів. Наразі бюджет даного фонду складає $350 млн, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2 відсотки терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.

Окрім того, Україна отримає доступ до інформації агентства щодо використання відновлюваних джерел енергії, результатів новітніх досліджень та передового досвіду, а також прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики. Також експерти з агентства IRENA долучатимуться до покращення нормативно-правової бази України у сфері відновлюваної енергетики.

При цьому Україна зобов’язується сплачувати щорічні членські внески до бюджету. Так, внесок за 2017 рік орієнтовно міг становити 648,71 тис. гривень.

Нагадаємо, 10 травня 2016 року президент України Петро Порошенко своїм указом визнав за доцільне приєднання України до cтатуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA). 5 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до статуту агентства з відновлювальних джерел енергії IRENA 254 голосами.

Зазначимо, Міжнародне агентство з відновлювальних джерел енергії було засноване 26 січня 2009 року з ініціативи Німеччини. Агентство полегшує доступ до всієї необхідної інформації про поновлювані джерела енергії, у тому числі до технічних даних. Устав організації набув чинності 8 липня 2010 року. До IRENA входять 147 держав-членів, ще 29 держав почали формальний процес вступу в агентство.