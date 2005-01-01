Україна відтермінувала заборону на закупівлю домашнього молока в селян

Домашнє молоко належить до другого сорту — це молоко найнижчої якості

Згідно з вимогами Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Україна мала з січня 2018 року відмовитися від закупівлі молока другого ґатунку (так зване домашнє молоко). Однак Мінагрополітики ініціювало відтермінування набуття чинності нового стандарту на півроку. Про це йдеться на сайті МінАПК.

Відстрочення набуття чинності нового ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови» на півроку (до 1 липня 2018 року) буде використана для створення ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічних вимог до молочних продуктів під час виробництва та переробки.

Проект цього наказу передбачає, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, але його можна буде закуповувати для виготовлення кормів для тварин або казеїну.

Водночас у МінАПК вважають, що підвищити якість молока до першого не так складно. Для цього персонал, задіяний у роботі з тваринами, повинен бути в чистому одязі, використовувати чисті рукавички, мити руки з милом або дезінфікувати їх. Для доїння потрібно використовувати чисті ємності, бажано доїльний апарат або доїльні установки, які необхідно мити і дезінфікувати після кожного доїння. Корів також має оглядати ветеринар.

У міністерстві зазначили, що молоко першого сорту дорожче приблизно на дві гривні, і на нього підвищений попит. Наразі його частка в загальних закупівлях – 15,5%.

Кінцева мета наказу, який розробляють у Мінагрополітики, залишається незмінною – перехід до стандарту 100/400 (молоко екстра-класу), який відповідає європейським положенням.