Україна відкриє для туристів свої маяки

На маяки України відтепер пускатимуть туристів, щоб ті могли ознайомитися з роботою об’єктів, від яких залежить безпека мореплавства. Поки для відвідування доступно чотири маяки, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Маяки України відтепер не тільки забезпечуватимуть безпеку на морі, а й гостинно прийматимуть у себе туристів. Таке рішення прийнято на основі світової практики, адже маяки це не тільки навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України», – сказав міністр, якого процитувала прес-служба Міністерства інфраструктури.

Наразі для відвідування доступні Воронцовський маяк в Одесі, Сіверсів Передній маяк у Миколаєві, а також Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області. Згодом Мінінфраструктури планує розширити цей перелік.

У міністерстві також запевнили, що такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні.