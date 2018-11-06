Україна відмовилася від екстрадиції узбецького журналіста-втікача

У вівторок, 6 листопада, Генеральна прокуратура України відмовилася від екстрадиції узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова (Ахунжанова), як того вимагає влада Узбекистану.

Про це повідомила виконавча директорка українського представництва Amnesty international Оксана Покальчук на своїй сторінці у Facebook. У повідомленні зазначається, що минулого року журналіста затримали в аеропорту Жуляни з метою депортувати додому. Amnesty International Ukraine провела акцію термінової допомоги журналісту і домоглася його звільнення з-під арешту, після чого Ахунжанов отримав офіційний статус біженця.

«В Узбекистані права на свободу вираження та мирних зібрань жорстоко обмежується. Провідні правозахисники, критики уряду та незалежні журналісти стають жертвами систематичних утисків та залякувань, стеження, арештів, нападів та умисної дискредитації», - підкреслили правозахисники.

Варто уточнити, що Нарзулло Охунжонов розслідував корупційні схеми та критикував тогочасну владу Узбекистану. Після публікації цих матеріалів – йому почали надходити погрози. Зрештою на нього завели кримінальну справу за «замовний матеріал» і журналіст змушений був покинути країну.