Президент, прем’єр-міністр і голова Верховної Ради вшанували пам’ять загиблих активістів Майдану

Україна відзначає День Гідності та Свободи, заснований на честь початку двох революцій – Помаранчевої в 2004 і Євромайдану в 2013.

Це свято щорічно відзначається 21 листопада і було започатковано указом президента України в 2014 році.

З Днем Гідності та Свободи українців вже привітав президент Володимир Зеленський.

«Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну життя. І ніколи не пробачимо тим, хто забирав ці життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться», – заявив президент.

До привітань долучився голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Для українців немає нічого дорожчого, ніж Гідність і Свобода. Ми довели це під час Помаранчевої революції 2004-го. Ми на весь світ заявили про це під час Революції Гідності 2013-го. Ми щодня доводимо це в боротьбі за незалежність на сході України. Українська нація готова й надалі захищати свою Свободу, Незалежність і Гідність. Адже «в ріднім краї панувати не дамо нікому!». Ніколи та нікому, хто б не зазіхав на територіальну цілісність нашої держави», – зазначив він.

Своє звернення з нагоди Дня Гідності та Свободи також опублікував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми схиляємо голову в пам’ять про героїв, які віддали життя за відстоювання демократичних принципів. А також висловлюємо вдячність сотням тисячам тих, хто став на захист інтересів нашої держави та європейського вибору», – йдеться у його зверненні.

З нагоди свята по всій країні пройдуть урочисті заходи. У Києві відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань загиблих у Революції Гідності, планується спільна молитва за Україну та пам’ятна хода. Так, президент Володимир Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, вшановуючи пам'ять загиблих активістів Майдану.

Також цього дня в Україні відбудуться покази двох документальних фільмів на тему Революції гідності: зокрема, фільм «Як домовлявся Майдан» покажуть о 14:00 на телеканалі «Еспресо», а згодом опублікують на YouTube. Він присвячений закадровим моментам Майдану, які не були широко висвітлені у ЗМІ. Його створила команда проекту «Історична правда».

Ще один документальний фільм про Євромайдан із назвою «Революція під прицілом» 21 листопада опублікують на каналі Force-news. Його зняла режисерка Олена Солодовнікова. Ця стрічка містить інтерв’ю з екс-командиром роти «Беркуту» Михайлом Добровольським, який після Революції гідності вирішив не переховуватися від правосуддя.