Мама, Наталія Тройнюкова (посередині) та її двоє доньок, які загинули внаслідок ДТП біля Бродів у липні минулого року

Більше ніж за пів року після смертельної аварії, у якій загинули двоє неповнолітніх сестер, слідство встановило винного. 49-річний громадянин Франції Рашид Амані керував Lexus, у якому їхали дівчата, і не дотримався правил дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу. Ця аварія сталася 27 липня на трасі Київ-Чоп біля Бродів. Унаслідок потрійної ДТП Lexus розірвало на шматки, а діти померли у лікарні. Тоді постраждав і сам водій, але чоловік вижив і тепер переховується від правосуддя у Франції.

Поліція встановила, що винуватцем аварії є водій 49-річний громадянин Франції Рашид Амані. Саме він здійснював обгін та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault. Після зіткнення Lexus розірвало навпіл.

Lexus, у якому їхала сім'я з Києва, після аварії розірвало навпіл (фото поліції)

В результаті аварії двоє сестер, 13-річна Юлія та 16-річня Майя Тройнюкові, мешканки Києва, загинули. Як писав раніше ZAXID.NET, старша сестра померла у Бродівській лікарні на наступний день після аварії. Молодшу сестру, 13-річну Юлію, гелікоптером забрали до столичної лікарні, там вона була без свідомості і на апараті ШВЛ. За деякий час стало відомо, що дитина померла. До слова, в машині була і мама дівчат Наталія Тройнюкова, вона в аварії майже не постраждала.

49-річний Рашид Амані, якого розшукує поліція України (фото Facebook Антона Геращенка)

Водій Lexus Рашид Амані, після ДТП також був у важкому стані. З України його госпіталізували гелікоптером до лікарні у Францію. Чоловік вижив. Тепер він переховується від правоохоронців. Як йдеться у повідомленні Антона Геращенка, заступника міністра МВС, українська поліція вже повідомила Рашиду Амані про підозру, а Генеральна прокуратура вимагає його екстрадиції, аби чоловіка судили в Україні.

«Якщо Франція відмовиться віддавати свого громадянина, ми будемо вимагати, аби його судили у Франції. І в Україні, і в Франції за вбивство внаслідок ДТП передбачено до десяти років ув’язнення», – написав Геращенко.

У понеділок, 5 квітня, генеральна прокурорка Ірина Венедіткова та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрілися з мамою загиблих дівчат Наталією Тройнюковою.

«Все, що від нас залежить, ми будемо робити. Ми вже направили клопотання про доручення до Французької Республіки, в якому просимо провести низку слідчих дій, зокрема, вручити водієві повідомлення про підозру, допитати його як підозрюваного на території Франції та вручити повістку про виклик в Україну для проведення слідчих дій. Окрім того, ми спробуємо задіяти дипломатичні канали і рухатися до результату», – написала прес-служба прокуратури після цієї зустрічі.