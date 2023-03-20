Танцювальний дует Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва

Федерація фігурного катання України оприлюднила склад збірної з фігурного катання 2023 року, які представлять Україну на чемпіонаті світу, що стартував 20 березня у Сайтамі (Японія).

Українські спортсмени будуть представлені у трьох з чотирьох видів змагань: чоловіків-одиночників, парах, а також танцях на льоду. Змагання жінок Україна знову пропустить.

В одиночних змаганнях чоловіків виступить представлятиме Кирило Марсак, який посів 21-ше місце на чемпіонаті Європи. Лідер збірної Іван Шмуратко заявлений як запасний. У січні він пропустив чемпіонат Європи через травму.

У змаганнях пар Україну представлятимуть Віолетта Сєрова та Іван Хобта. На чемпіонаті Європи пара посіла 9-те місце, а на чемпіонаті світу серед юніорів здобула бронзу.

Запасним дуетом заявлені Софія Голіченко та Артем Даренський. Минулого року вони відібралися до довільної програми, проте знялись зі змагань через брак тренувань, спричинений повномасштабним вторгненням. Сєрова та Хобта на змаганнях такого рівня виступатимуть вперше. Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Віолетта Сєрова була наймолодшою спортсменкою серед усіх, що брали участь у змаганнях.

Також вперше на чемпіонаті світу виступить танцювальний дует Марії Голубцової та Кирила Бєлоброва. Вони стали вітчизняними лідерами у цьому виді спорту після того, як минулого року кар’єру завершили Олександра Назарова та Максим Нікітін. На чемпіонаті Європи Голубцова та Бєлоборов посіли 12-те місце.

Нагадаємо, на змагання, що проходять під егідою Міжнародної спілки ковзянярів (ISU) не допущені спортсмени з Росії та Білорусі.