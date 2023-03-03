Коротку програму спортсмени виконали під пісню «Весна» гурту «Воплі Відоплясова»

Українська спортивна пара Віолетта Сєрова та Іван Хобта здобули «бронзу» на чемпіонаті світу серед юніорів з фігурного катання у канадському місті Калгарі.

Підсумкова сума балів українських фігуристів – 159,39 (58,47 бала за коротку програму, 100,92 – за довільну). Це перша «бронза» юніорського ЧС серед спортивних пар для України за 23 роки.

Цікаво, що коротку програму спортсмени виконують під пісню «Весна» гурту «Воплі Відоплясова».

Спортсмени цього року уже представляли Україну на «дорослому» чемпіонаті Європи, де посіли 9-те місце, забезпечивши таким чином для України дві путівки для спортивних пар на наступну європейську першість.

Також завдяки цій парі Україна вперше за сім років узяла участь у фіналі Гран-прі з фігурного катання серед юніорів. У турнірі беруть участь по топ-6 найкращих фігуристів або пар у кожному виді змагань за підсумком серії Гран-прі. Сєрова та Хобта відібралися до фіналу з четвертим результатом серед усіх пар, завоювавши «срібло» на двох етапах.

А на юніорському Чемпіонаті світу у змаганні спортивних пар переміг американский дует Софія Барам/Даніель Тюменцев (183,47 бали). Срібло у пари з Австралії Анастасії Голубєвої/Гектора Джотопулоса Мура (170,36).

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 років на змагання, що проходять під егідою ISU (Міжнародної спілки ковзанярів), не допущені спортсмени з Росії та Білорусі.