Україна вперше буде представлена на Міжнародному кінофестивалі в Пекіні

Робота стенду організована спільним зусиллям Держкіно та Української Кіноасоціації

Українська кіноіндустрія буде вперше представлена національним стендом на одному з найбільших кінофестивалів в азіатському регіоні - 8-му Міжнародному кінофестивалі в Пекіні, який відбудеться з 15 по 22 квітня. Про це повідомила прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Як зазначається, робота стенду організована завдяки спільним зусиллям Державного агентства України з питань кіно та Української Кіноасоціації. Локація Українського стенда в Пекіні: готель Beijing International Hotel, Convention Center, стенд № E12. Стенд працюватиме 18-20 квітня.

За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, присутність України вперше на кіноринку Пекінського міжнародного кінофестивалю є важливим кроком, що сприятиме виходу українського кінопродукту на ринок Південно-Східної Азії. «Це важливо для розширення географії міжнародної співпраці українських кіновиробників з іноземними професіоналами», - зазначив він.

Як повідомляється, українсько-китайське партнерство у сфері кіноіндустрії вже має свої певні результати і продовжує активно набирати обертів. На сьогодні китайські компанії придбали права на фільм-фентезі «Сторожова Застава», анімаційний фільм «Викрадена принцеса», кримінальну комедію «DZIDZIO. Контрабас».

Військова драма українсько-російського виробництва «Незламна» була представлена у конкурсній програмі 5-го Пекінського міжнародного кінофестивалю, де виконавиця головної ролі отримала головну нагороду «Храм неба» в номінації «Найкраща акторка».