Україна подала заявку на вибори до складу комітету у липні 2022 року

Україну вперше за всю історію обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомилиу середу, 22 листопада, у прес-службі міністерства культури та інформаційної політики України.

Україна стала державою-учасницею комітету ЮНЕСКО за рішенням членів 24-ї сесії Генасамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Доєднання України до комітету відбулося у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

«Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини», – заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв.

У прес-службі Мінкульту підкреслили, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для культурного захисту українських пам’яток. Зокрема, йдеться про включення об’єктів на території України до Списку всесвітньої спадщини та спадщини під загрозою.

Зазначимо, Україна ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у 1988 році. У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу комітету. За рішенням країн-учасниць Україна перебуватиме у складі комітету до 2027 року.