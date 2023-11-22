Україна вперше стала членом Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Відповідне рішення ухвалили країни-учасниці Генасамблеї про охорону культури в Парижі
Україну вперше за всю історію обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомилиу середу, 22 листопада, у прес-службі міністерства культури та інформаційної політики України.
Україна стала державою-учасницею комітету ЮНЕСКО за рішенням членів 24-ї сесії Генасамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Доєднання України до комітету відбулося у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.
«Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини», – заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв.
У прес-службі Мінкульту підкреслили, що обрання України до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для культурного захисту українських пам’яток. Зокрема, йдеться про включення об’єктів на території України до Списку всесвітньої спадщини та спадщини під загрозою.
Зазначимо, Україна ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у 1988 році. У липні 2022 року Україна представила свою кандидатуру на вибори до складу комітету. За рішенням країн-учасниць Україна перебуватиме у складі комітету до 2027 року.