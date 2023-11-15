Вперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради Агентства ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Про це 15 листопада повідомив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що «епоха російського впливу закінчилася».

«Російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії буде тільки слабшати», – зазначив Зеленський.

Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів організації (разом із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю. Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО.

Рада розглядає i подає ГК проекти дворічних програм та середньострокових стратегічних напрямів діяльності ЮНЕСКО, визначає заходи для ефективної реалізації затверджених програм i бюджетів, готує порядок денний Генконференцiї, подає рекомендації щодо прийому в Організацію нових членів та встановлення асоційованих зв'язків з новими партнерами. Її голову обирають із числа представників держав – членів виконавчої ради.

Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів. Росія входила до групи ІІ «Східна Європа», від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).