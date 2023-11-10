Зала засідань Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй

Представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. Про це ввечері у четвер, 9 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його», — написав він у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Президент водночас привітав представників Австралії, Мексики, ПАР, Румунії та США з перемогою на виборах до Міжнародного суду ООН як у Раді Безпеки, так і в Генасамблеї.

Російський представник програв представнику Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску, повідомив суддя Європейського суду з прав людини Микола Ігнатовський.

«Сьогоднішнє обрання професора міжнародного права Богдана Ауреску, колишнього міністра закордонних справ Румунії, суддею Міжнародного Суду ООН означає, що у «Світовому Суді» в Гаазі вперше не буде радянського/російського судді», – повідомив Гнатовський, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За його словами, «це другий випадок в історії, коли постійний член Ради Безпеки не буде представлений у Міжнародному Суді ООН (першою була Велика Британія 2017 р.)».

Зазначимо, що Міжнародний Суд ООН – це головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, який розглядає спори між державами та надає консультативні висновки за міжнародним правом.