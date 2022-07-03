Українки завоювали бронзу, обігравши з рахунком 2:1 команду Угорщини

Україна уперше в історії виграла медаль Євро з футзалу серед жінок. Українки завоювали бронзу, обігравши у матчі за третє місце команду Угорщини з рахунком 2:1. Матч відбувався 3 липня у португальському місті Гондомар, яке цьогоріч приймає чемпіонат Європи.

У середині першого тайму синьо-жовті відкрили рахунок: на 9 хвилині простріл Софії Рубан реалізувала Юлія Титова. Загалом українки мали чимало моментів у першому таймі, щоб збільшити перевагу у рахунку. Але змогли це зробити лише після перерви: на 23-й хвилині Сніжана Воловенко пробила у ближній кут.

Підопічні Олега Шайтанова обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1

У заключні хвилини зустрічі обидві команди мали можливості змінити рахунок: і Україна, і Угорщина заробили по п'ять командних фолів. За півтори хвилини до кінця гри угорки скоротили відстань у рахунку – дальнім ударом точно пробила Горват.

Зазначимо, що Україна розпочала фінальну частину турніру з розгромної поразки від чинних чемпіонок Європи Іспанії з рахунком 9:0. Але попри це українки все одно мали шанс закінчити турнір із медаллю та скористалися ним.

Зазначимо, що у півфіналі збірна України поступилася Іспанії з рахунком 0:9.