Богдана Голуб виступила у ваговій категорії до 63 кг

Українка завоювала нагороду найвищої проби на Чемпіонату Європи в Ізраїлі з джиу-джитсу. Про це повідомляється на офіційному сайті Асоціації джиу-джитсу.

Богдана Голуб виступила у ваговій категорії до 63 кг в системі не-ваза – боротьба лежачи, у якій необхідно достроково здолати суперника больовим прийомом або «задушити» опонента.

Ця золота медаль чемпіонату Європи з джиу-джитсу стала першою в історії України.

Джиу-джитсу – загальна назва, що застосовується для японських бойових мистецтв, що включають техніки роботи зі зброєю і без нього; мистецтво рукопашного бою, основним принципом якого є «м'яка», «податлива» техніка рухів.

Нагадаємо, у 2021 році двірник з херсонської школи Ігор Євтушенко став чемпіоном світу з цього виду спорту у віковій групі 46-50 років та ваговій категорії до 69 кг.