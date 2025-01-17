Дві країни співпрацюватимуть у галузі освіти, науки і культури

Україна та Австрія затвердили урядову програму співробітництва в галузях освіти, науки та культури на 2025-2030 роки. Її підписали посол України в Республіці Австрія Василь Химинець та генеральний директор федерального міністерства з питань Європи та міжнародних справ Крістоф Тун-Хоєнштайн, повідомляє МОН.

У галузі освіти й науки програма сприятиме:

безпосередній співпраці між закладами вищої освіти, створенню спільних (подвійних) магістерських і докторських програм;

посиленню співпраці за програмами ЄС (Еразмус+, «Горизонт Європа») та Європейського простору вищої освіти;

спільній просвітницькій роботі для збереження памʼяті про Голокост і запобігання антисемітизму;

продовженню науково-технічного співробітництва, зокрема між Австрійською академією наук, Національною академією наук України та іншими установами;

обміну досвідом і знаннями на всіх рівнях, залучення експертів і співпраця закладами освіти.

«Затвердження програми сприятиме цьому через обмін експертизою на всіх рівнях освіти, а також у сферах інформаційних технологій, STEM, інклюзії, медіаграмотності, подолання дефіциту вчителів і освіти дорослих. Програма також сприятиме розширенню науково-технічного співробітництва, адже вже зараз понад 30 закладів вищої освіти України співпрацюють з австрійськими партнерами», – зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

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Програма також сприятиме впровадженню програм з українознавства в закладах вищої освіти Австрії. Під час зустрічі українських та віденських урядовців обговорили можливість вивчати і досліджувати українознавчі дисципліни для студентів Віденського університету.

Також відбулися зустрічі з представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральною менеджеркою Глобальної освітньої практики Світового банку Ритою Алмейдою щодо розширення програм, які реалізує Світовий банк для підтримки української освіти.