Яна Чернохова й Олексій Резніков зустрілися в Києві

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував понад 50 проектів за участю Чехії для зміцнення української армії. Про це він повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн.

«Чудова зустріч з моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів для посилення армії України за участі Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєння та обладнання; можливості розширення проектів у сфері ППО», – розповів Резніков.

Great meeting with my colleague @jana_cernochova

On the agenda:50+ projects to strengthen #UAarmy with the participation of .

We discussed:the situation on the front;supplies of arms&equipment;opportunities to expand projects in sphere of air defense.

We will win together! pic.twitter.com/l5fh6IGyCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова зазначила, що на зустрічі йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією, а також участь Чехії у післявоєнній відбудові України.

První mezivládní konzultace. Jednali jsme o další humanitární a vojenské pomoci v boji proti ruské agresi i o zapojení ČR do poválečné obnovy Ukrajiny. Panu ministrovi @oleksiireznikov jsem vyjádřila naši jasnou podporu a věnovala jsem mu "Dárek pro Putina". #SlavaUkrainii pic.twitter.com/yXiHJgS3yz — Jana Černochová (@jana_cernochova) October 31, 2022

Нагадаємо, в понеділок до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем’єр-міністром Петером Фіалою, яка взяла участь у першому в історії спільному засіданні українського і чеського урядів. У межах цього візиту чеський прем’єр і президент України підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.