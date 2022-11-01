Україна з Чехією підготували понад 50 проектів для посилення ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував понад 50 проектів за участю Чехії для зміцнення української армії. Про це він повідомив у Twitter після міжурядових консультацій двох країн.
«Чудова зустріч з моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проектів для посилення армії України за участі Чехії. Ми обговорили: ситуацію на фронті; постачання озброєння та обладнання; можливості розширення проектів у сфері ППО», – розповів Резніков.
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова зазначила, що на зустрічі йшлося про подальшу гуманітарну та військову допомогу у боротьбі з російською агресією, а також участь Чехії у післявоєнній відбудові України.
Нагадаємо, в понеділок до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем’єр-міністром Петером Фіалою, яка взяла участь у першому в історії спільному засіданні українського і чеського урядів. У межах цього візиту чеський прем’єр і президент України підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.