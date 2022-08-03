Балкер Laodicea під сирійським прапором привіз до Лівану зерно, яке росіяни вкрали на окупованих територіях України

Україна запропонувала Лівану купити вкрадені на окупованих територіях України пшеничне борошно та ячмінь, які до Лівану доставило сирійське судно. Про це 2 серпня повідомило посольство України у Лівані.

У повідомленні йдеться, що пропозиція зроблена за погодженням з українськими власниками продукції для уникнення її псування.

У посольстві також назвали ціни, за якими запропонували Лівану купити вантаж і наголосили, що ціни вдвічі нижчі за ринкові:

борошно – 350 доларів за тонну;

ячмінь – 180 доларів за тонну.

28 липня посольство України в Лівані повідомило, що до порту ліванського Тріполі прибуло судно під прапором Сирії, навантажене українським ячменем з окупованої території. Посольство надало ліванській стороні документи та докази, що зерно було вкрадено Росією.

31 липня прокуратура Лівану заарештувала судно.