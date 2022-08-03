Україна запропонувала Лівану викупити вкрадене росіянами зерно
Сирійське судно з вкраденим росіянами українським зерном арештували в Лівані на запит України
Україна запропонувала Лівану купити вкрадені на окупованих територіях України пшеничне борошно та ячмінь, які до Лівану доставило сирійське судно. Про це 2 серпня повідомило посольство України у Лівані.
У повідомленні йдеться, що пропозиція зроблена за погодженням з українськими власниками продукції для уникнення її псування.
У посольстві також назвали ціни, за якими запропонували Лівану купити вантаж і наголосили, що ціни вдвічі нижчі за ринкові:
- борошно – 350 доларів за тонну;
- ячмінь – 180 доларів за тонну.
28 липня посольство України в Лівані повідомило, що до порту ліванського Тріполі прибуло судно під прапором Сирії, навантажене українським ячменем з окупованої території. Посольство надало ліванській стороні документи та докази, що зерно було вкрадено Росією.
31 липня прокуратура Лівану заарештувала судно.