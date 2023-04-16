17-річний Олексій Середа виборов для України другу медаль на Кубку світу зі стрибків у воду

Україна здобула другу медаль на першому етапі оновленого Кубка світу зі стрибків у воду, який 16 квітня завершується в китайському Сіані. Її виборов 17-річний Олексій середа, який виборов срібло у стрибках з 10-метрової вишки, повідомило «Суспільне».

Перед заключним днем Україна мала одну – бронзову – медаль – у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Її здобула пара Олексія Середи та Кірілла Болюха, яка фінішувала третьою у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. В останній змагальний день етапу Кубка світу зі стрибків у воду Україна претендувала на медалі у стрибках з 10-метрової вишки. У цьому виді її представляв Олексій Середа, який у цій дисципліні став чемпіоном Європи у 2022 році.

До фіналу змагань Середа пройшов з другим результатом у кваліфікації. Український стрибун у воду за шість спроб отримав 502.65 бала, поступившись лише Хао Янгу.

У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Олексій Середа увійшов до топ-2 після першої спроби, відстаючи від китайського стрибуна Хао Янга на 4.8 бала. У наступних спробах Янг покращував свій результат, завершивши виступи у фіналі на першому місці з результатом 574.40 бала.

Фінальний стрибок Середа виконав з найкращим результатом у фіналі на 97.20 бала, отримавши від суддів дві оцінки у 9.5 бала, та в підсумку набрав 518.30 бала. Цієї суми вистачило, щоб втримати друге місце та вибороти срібло.

Для Олексія Середи ця медаль стала другою на етапі Кубка світу зі стрибків у воду. Третє місце посів японець Рікуто Тамаї з результатом 433.80 бала.

Зауважимо, що до чемпіонату світу відбудеться ще один етап Кубка світу – на початку травня у Канаді. У серпні, після чемпіонату світу, відбудеться Суперфінал сезону Кубка світу в німецькому Берліні.

В такому форматі Кубок світу відбувається вперше. У 2023 році Кубок світу (складався з одного етапу) та Гран-прі (було кілька стартів) об’єднані в один турнір.

Хто такий Олексій Середа

Олексій Середа – 17-річний стрибун у воду з Миколаєва. У 2019-му та 2022 році він став чемпіоном Європи в особистих стрибках з вишки. У 2021 році Середа взяв участь в Олімпійських іграх, де у фіналі стрибків з 10-метрової вишки посів шосте місце. Коли Олексію Середі було 13 років, він став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду.