На кліматичній конференції COP26, яка триває у місті Глазго (Велика Британія) понад 40 країн, серед яких є Україна, погодилися поступово відмовитися від використання викопного вугілля для виробництва електроенергії, повідомляє The Guardian.

Найбільші країни-споживачі вугілля, включаючи Канаду, Польщу, Україну та В’єтнам, поступово припинятимуть використання вугілля для виробництва електроенергії. Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х.

Країни-підписанти зобов’язуються відмовитися від будівництва нових вугільних електростанцій та інвестування в цю галузь.

Водночас в цю угоду не були включені деякі з найбільш залежних від вугілля економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного минулорічними карантинами.

COP26 триває з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському місті Глазго. Цю конференцію називають вирішальною для боротьби з кліматичними змінами.