Росія знищує Ханський палац у Бахчисараї

Росія знищує Ханський палац у Бахчисараї, який є доказом існування на цій території кримських татар. Через це міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО – організації, відповідальної за охорону культурної спадщини.

Міністр нагадав, що Ханський палац у Бахчисараї – унікальна кримськотатарська єдина архітектурна пам’ятка, яка є свідченням існування, розвитку, етногенезу кримських татар на цій території.

«Окупанти його нищать. Вони демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів Золотого кабінету, замінюють старовинну покрівлю на сучасні будівельні матеріали. Тобто стирають національну пам’ять новобудом», – написав Ткаченко в Telegram у понеділок, 19 грудня.

«Ми вкотре звертаємо увагу ЮНЕСКО на принципи та дії її постійного члена», – додав він.

Напередодні з подібним закликом до ЮНЕСКО звернулася також заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар.

Зазначимо, що первісний вигляд Ханського палацу давно спотворений. Оригінальний Ханський палац спалили війська фельдмаршала Бурхарда Мініха у 1736 році, коли разом із ним було знищено й архів Кримського ханства. Після цього його кілька разів перебудовували, і ці перебудови, оскільки їх робили кримськотатарські майстри, можна вважати автентичними, але до певного часу. Найбільшої шкоди палацу було завдано за радянських часів, уже після депортації кримських татар.

Крім того, раніше журналісти зауважували, що окупаційна влада Криму заявляла про реконструкцію палацу, хоча законодавство як України, так і Росії, дозволяє проводити лише дбайливу реставрацію, але не реконструкцію пам’яток.

Росія почала процес знищення Ханського палацу ще на початку 2022 року.