Українець Дмитро Чумак став срібним призером Чемпіонату світу із важкої атлетики

Свій виступ Дмитро завершив із сумою двоборства 393 кг.

СпортЮрій Братюк, сьогодні, 21:01530

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У четвер, 8 листопада, український спортсмен Дмитро Чумак здобув срібну медаль на Чемпіонаті світу із важкої атлетики. Про це повідомила прес-служба Федерації важкої атлетики України.

На турнірі, що відбувався в столиці Туркменістану Ашгабаді, українець виступав у ваговій категорії до 102 кг. Свій виступ Дмитро завершив із сумою двоборства 393 кг і посів у загальному заліку друге місце. В активі у нашого важкоатлета бронза в ривку (176 кг) і срібло в поштовху (217 кг).

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 8 листопада старший інспектор тренінгового центру ГУ НП Святослав Цвєтков переміг на турнірі з тріатлону Ironman. Український спортсмен проплив 1,9 км у Середземному морі, потім проїхав 90 км на велосипеді, після чого пробіг 21 км - і усе це 3 години 56 хвилин і 23 секунди.

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