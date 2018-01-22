Українець потрапив до топ-30 найкращих IT-підприємців Європи за версією Forbes

Айтишник Денис Жаданов є вихідцем з Одеси

Щороку журнал Forbes публікує 30 Under 30 – два рейтинги найкращих підприємців в США і Європі. Цьогоріч до рейтингу підприємців з технологічних бізнесів в Європі потрапив 29-річний уродженець Одеси Денис Жаданов, віце-президент компанії Readdle, пише AIN.ua.

«Починаючи з орендованої квартири в Україні і нульових інвестицій, Readdle вибудувала потужну екосистему додатків для продуктивності, серед них Spark, Documents, Scanner Pro ... Додатки Readdle є лідерами в своїх категоріях, у них більш ніж 75 млн закачувань і титул «Додаток року» у PDF Expert на Mac від Apple ... », – йдеться в поясненні Forbes щодо представника компанії із українським корінням.

Серед переможців рейтингу також є працівники Google Deep Mind, IBM та інших найвідоміших компаній.

Видання презентує перелік 30 Under 30 щороку, до нього входять провідні молоді іноватори і лідери у віці до 30 років. Торік до нього потрапив українець Дмитро Запорожець, співзасновник стартапу GitLab.

До слова, компанію Readdle заснували 2007 року Олександр Тягульский, Ігор Жаданов, Денис Жаданов, Дмитро Процеров, Андріан Буданцов. Фірма є розробником програмного забезпечення, вона відома своїми програмами для iPhone, iPad, Mac і Apple Watch.