Український винахідник створив «харчову лабораторію» на смартфоні

За допомогою мобільного додатку можна миттєво перевірити харчі на наявність шкідливих речовин

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 09:253250

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Український винахідник створив «харчову лабораторію» на смартфоні
фото BIOSens
Лабораторія BIOsens працює через додаток та спеціальний пристрій із тест-смужками

Українець Андрій Карп'юк представив унікальний проект під назвою BIOsens. Його особливість полягає у тому, що кожен охочий може самостійно перевірити вміст продуктів харчування всього за кілька хвилин, пише ВВС.

Як відомо, у 2017 році Карп'юк потрапив до рейтингу інноваторів року Східної Європи - New Europe 100.

«Зазвичай, щоб перевірити харчі на наявність шкідливих речовин, потрібно везти їх до спеціальних лабораторій та чекати від 3 до 7 днів на відповідні результати. Лише після цього можна буде з упевненістю вживати їх. Але процес можна суттєво спростити, якщо використовувати мобільну лабораторію від BIOsens», - повідомив засновник проекту.

Мобільна лабораторія BIOsens працює через додаток та спеціальний пристрій із тест-смужками. Задум проекту досить простий: потрібно нанести краплю досліджуваної рідини на тест-смужку, вставити її в пристрій, який проведе швидкий аналіз. Через 10 хвилин прилад відправить всі результати на спеціальний додаток у смартфоні.

Команда працює над пошуком інвесторів, щоб створити перший повноцінний пристрій експрес-діагностики мікотоксинів (грибкових токсинів, - ред.). Його орієнтовна вартість - $500, а кожної тест-смужки для перевірки - $10. Згодом хочуть робити пристрої дешевшими - і доступнішими.

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