Українка Леся Цуренко відмовилась від матчу на Roland Garros через травму

СпортОлег Костюк, 4 червня740

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Українка Леся Цуренко відмовилась від матчу на Roland Garros через травму
фото ЕРА
Леся Цуренко отримала пошкодження задньої поверхні бедра

Друга ракетка України Леся Цуренко відмовилась продовжувати гру четвертого кола Roland Garros із іспанкою Гарбіньє Мугурусою через травму, повідомляє Tribuna.

Українка отримала пошкодження задньої поверхні бедра у середині другого гейму. Спортсменка брала медичний тайм-аут, але продовжити матч так і не змогла .

До цього Леся Цуренко двічі зустрічалась із третьою ракеткою світу. Тепер загальний рахунок їхніх особистих ігор 1:2 на користь іспанки.

Зазначимо, що днями Цуренко пройшла у четвертий раунд Roland Garros, обігравши суперницю Магдалену Рибарікову зі Словаччини.

А перша ракетка України Еліна Світоліна припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті Франції після поразки від Міхаели Бузарнеску з Румунії в третьому раунді.

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