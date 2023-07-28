Харків'янка Садурська оновила абсолютний світовий рекорд

Харків’янка Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд у фрідайвінгу на змаганнях Vertical Blue 2023, що зараз відбуваються на Карибах. Про це 27 липня повідомили організатори турніру.

Спортсменка пірнула на затримці дихання на глибину 76 метрів без ластів. Під водою Катерина Садурська перебувала 3 хвилини 12 секунд.

За словами організаторів, це досягнення є безпрецедентним в цій дисципліні. Важливо зазначити, що CNF, в якій виступала Катерина Садурська, вважається найскладнішою дисципліною фрідайвінгу, оскільки дайвер спускається та піднімається вертикально, використовуючи лише власну м’язову силу без допомоги ласт чи будь-яких інших пристроїв.

Одразу після підняття на поверхню спробу Садурської зарахували. Присутні спортсмени радісно привітали харків’янку зі встановленням нового світового рекорду.