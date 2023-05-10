12-річна Софія Тепла наймолодша українка, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса

12-річна спортсменка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Софія Тепла відтиснулася у потрійній гімнастичній складці на одних руках.

Як повідомила мати спортсменки Марина Тепла, дівчинка виконала 21 повторення за 30 секунд.

«Трішки часу довелось тримати інтригу, тому що офіційні представники Великої Британії дуже прискіпливо оцінювали виконання вправи. І ось нарешті підтвердження і вручення сертифіката», – написала вона у Facebook.

У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували. Також відтискання на 16 разі визначили як неповне. Але навіть 21 раз, за словами Марини Теплої, це вже багато, оскільки попередній світовий рекорд становив 12. Загалом дівчинка може відтиснутися так близько 40 разів, стверджує мати дівчинки-рекордсменки.

Софія Тепла відтиснулася у потрійній гімнастичній складці на одних руках 21 раз за 30 секунд

«Софія – наймолодша в Україні і перша дитина, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса», – додала вона.

Як пише «Українська правда», у лютому 2022 року в Італії Софія Тепла встановила світовий рекорд: за 10,49 секунди подолала 20 метрів contortion roll, тобто зробила прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови. А в березні 2018 року спортсменка встановила національний рекорд з найбільшої кількості акробатичних елементів: менш ніж за 4 хвилини виконала 111 унікальних трюків.