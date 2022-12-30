Левко Кравчук налаштовує термінали Starlink для потреб фронту

Львів’янин Левко Кравчук потрапив до «Книги рекордів України» за одночасне налаштування одразу 14-ти терміналів Starlink. Про це ідеться на сайті «Національного реєстру рекордів».

Левко Кравчук одночасно налаштував інтернет на 14-ти терміналах і став рекордсменом у номінації «Найбільша кількість одночасних налаштувань супутникового інтернету Starlink». Рекорд зафіксували у польському Вроцлаві. Львів’янин каже, що не проти, аби його рекорд побили колеги, адже це наближає перемогу України у війні з Росією.

Встановлення і фіксація рекорду Левка Кравчука

Як розповіла керівниця «Національного реєстру рекордів» Лана Вєтрова, Левко Кравчук також придумав для маскування терміналів Starlink наносити на них портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки, Степана Бандери, адже взимку звичайні камуфляжні кольори для маскування не підходять. На фронт відправили вже щонайменше 100 терміналів, налаштованих Левком Кравчуком.

Портрети видатних українців на терміналах для маскування