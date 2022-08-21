Рекордсмени Марія і Олександр

Національний Реєстр Рекордів визнав 5-річну Марію Макеєву з Кривого Рогу наймолодшою волонтеркою, яка своїм виступом зібрала для потреб ЗСУ 35492 грн. Про це повідомила представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова.

«Дівчинка під музичний супровід свого старшого братика Олександра (який, до речі, теж є рекордсменом України в іншій номінації) виконувала українські пісні у центрі Львова, куди вони з мамою тимчасово переїхали під час війни» – розповіла Лана Вєтрова.

Виступ 5-річної рекордсменки тривав 9 годин 54 хвилини. Спершу діти мріяли назбирати кошти на бронежилет, але, як з’ясували батьки, в той момент на передовій дуже були потрібні тепловізійні приціли. Тож за допомогою волонтерського фонду, який до дитячих коштів ще доклав певну суму, придбали тепловізор INFIRAY СL35 M та передали нашим бійцям на передову.

Наймолодша в Україні волонтерка зі своїм братиком планують ще виступити і зібрати кошти на потреби ЗСУ.